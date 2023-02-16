高雄市苓雅區16日早上發生一起連環車禍，騎機車的謝姓男子因聽見救護車鳴笛聲，卻不知道救護車行駛方向，所以先緊急煞車怕與救護車碰撞，沒想到這一煞造成後面騎重機的康姓男子跟著撞上，隨即後方的郭姓男子與許姓男子也加入「撞撞團」，3位機車騎士全倒在路口，而駕駛小客車的郭男則是車尾保桿刮傷。4人均無酒駕，詳細肇事責任待送交通大隊進一步分析研判。

18歲謝男今早行經三多二路與光華一路口時，聽到救護車的鳴笛聲，但卻不見救護車蹤影為了防止阻礙救護車通行，因此緊急煞車想要確認狀況，沒想到後方騎重機的47歲康男馬上「親上」謝男的機車，旁邊開白車的38歲郭男也因閃避不急，被往左倒的康男擦撞；隨後33歲的許男也跟著撞上，3人在十字路口倒成一團。

苓雅分局獲報後趕往現場，確認只有康男手腳擦傷送醫治療，其餘3位駕駛均無受傷；4位駕駛酒測值均為0，交通事故原因初步分析為謝姓與康姓男騎士雙方未保持行車距離，許姓男騎士未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊進一步分析研判。