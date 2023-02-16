是方去年第四季營收7.99億元、EPS達3.29元為全年度表現最佳之一季；111年營收達30.8億元，較前年同期成長率達10%，EPS 11.85元較前年9.75元成長率更高達21.54%，營收、獲利雙創歷史新高。

吳彥宏指出，是方近年來積極響應政府南向政策，成功啟動「東協大聯盟合作計劃」，與東協各國的網路串接開通，並與各國當地電信龍頭共同建構東亞IDC策略聯盟；尤其112年底LY2新建機房即將完工啟用，預計將帶來更為強大的營運力道。此外，配合「東協大聯盟合作計劃」，是方在112年將連外600G國際海纜骨幹頻寬繼續提升，不僅成為匯聚東北亞及東南亞的網路樞紐，更讓IDC、數據網路與雲端應用方案的國內外客戶，享受到更高速、直接、方便及安全的國際網際網路及雲端交換服務，大大增強是方的磁吸效應。

吳彥宏進一步表示，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，台灣地處西太平洋第一島鏈關鍵位置，東接北美西雅圖、洛杉磯；北連東北亞的日本東京、韓國首爾；西達香港；南及新加坡；在國際時局的推波下，台灣早已躍居東亞電信樞紐地位，舉世共睹。在AI、雲端應用服務不斷推陳出新以及5G的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要的關隘要塞，是方積極啟動IDC、網路容量擴大計劃，持續不斷精進軟硬體設備，不僅可保持是方在市場上的領導地位，更體現是方成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的決心。

另外，是方今董事會也宣布通過111年盈餘分配，為每股配發現金股利9元及股票股利1元，合計10元，配股配息率達84%。