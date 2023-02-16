為提升新冠疫苗打氣，地方政府陸續祭出獎勵措施，台北市50歲以上民眾接種追加劑、新北市65歲以上民眾接種任一劑次可領取500元禮券。未來是否會擴及全國？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示「尊重各縣市決定」。

本土疫情緩降，新冠疫苗接種作業仍未停歇。指揮中心統計，目前國內新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑94％、第2劑89%、追加劑接種率76.2％，第二次追加劑接種率22.8％，其中65歲以上接種率45.7％。

指揮中心日前啟動走訪22縣市，交流討論新冠疫苗接種提升策略，以及地方防疫經驗回饋。王必勝表示，最近陸續拜訪各縣市，現在已經去了7、8個縣市，周末假日還會繼續拜訪，主要討論如何促進疫苗施打，他們都有提供具體建議給指揮中心。

王必勝說，他昨天得知台北和新北都有提供接種獎勵，讓長者出來打疫苗，這是非常好的措施；至於是否每個縣市都可以有這樣的措施，可能要看地方政府決定，因為有財務上和策略上的考量，每個縣市民情不同，有效的催打方式差異蠻大，因此尊重各縣市決定。