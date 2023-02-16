前國民黨主席洪秀柱去年8月不滿《聯合新聞網》報導「洪秀柱等人向習（近平）誇口，已買通島內大批軍政高層…」等內容，控告《聯合新聞網》及撰文的編譯李京倫加重誹謗；台北地檢署16日再傳喚洪秀柱出庭。洪針對2024國民黨內總統大選議題，洪表示「侯友宜現在民調高，既然很高就不要再龜毛了，當然他有自己的步驟，也許3、4月再適當表態。」

庭訊後，洪被問到2024國民黨參與總統大選議題時表示，她沒特別挺誰，只要代表國民黨大家都一定挺，但依她個人經驗，要選就大聲講出來，原來請你們出來都不出來，等到有人出來又心中不爽。

針對目前藍營以新北市長侯友宜呼聲高一事，洪說，侯友宜現在民調高，既然很高就不要再龜毛了，當然他（指侯）有自己的步驟，也許3、4月再適當表態。

洪秀柱還說，另位有意參選者是非常優秀的企業家，可能在黨的機制上碰到一些困難，除非對有意為藍軍出征的人選做民調，他的民調高於任何人很多，還要看其他參選人願不願意破例，而且這破例會不會引發後遺症，要靠黨中央的智慧解決。

至於《聯合新聞網》不實報導一事，洪表示，聯合只要跟她道歉，也不要浪費司法資源，說一聲疏忽了沒有好好查證，也不用說消息來源，「其實整個報社很奇怪，行政作業有問題」。

但洪說，她不理解的是，李京倫的條件是雖願意講出消息來源，但必須賠償其被聯合報解職的一切精神損失；洪指出，「這不是很好笑嗎？我不能撤告，我是公共人物，如果撤告就坐實了，就默認了」。