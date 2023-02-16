「臺灣永續指數」由臺灣指數公司與富時國際有限公司合編，是國內第一檔完整結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的ESG指數，其代表性獲勞動基金自民國107年納入「臺灣永續指數」作為投資準則，而國內規模最大的台股ETF 0050，截至2/13共有43檔成分股入列，更凸顯台股指標企業致力ESG成果，投資0050成分股，就已同步參與台股指標企業ESG發展。

元大投信指出，台股龍頭企業具有長期經營願景、財務及人力資源充足，並能發揮產業供應鏈影響力，0050成分股多積極參與響應重要ESG永續聯盟，包括中華民國企業永續發展協會、永續金融先行者聯盟、台灣氣候聯盟、ESG科技創新推動聯盟等等，都見到0050成分股身影。元大台灣50（0050）研究團隊表示，0050成分股在ESG表現日益增進，將有助長期營運穩定性。

例如台積電製程需要大量用水，因此長期努力降低水資源風險，2010年至2021年，單位產品用水量大幅降低30％，在2021年全台缺水之際依然維持營運，生產中斷天數為0，充分反映ESG對穩定營運的幫助。

國際大型投研機構報告也呈現同樣看法，據美銀統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，具有更高的長期投資價值、更有機會創造更佳的股東報酬。可見企業是否願意肩負永續經營責任，已是投資評估重要指標。

元大投信進一步說明，0050成分股在ESG表現優異更能夠應對市場變數的衝擊，提升了EPS的可預測性，當EPS的可預測性增加，更有助於投資人長期投資信心，以追求資產成長的投資目標。