花蓮原住民族野菜學校日前赴宜蘭參訪觀摩，從中學習對方優點並增進能力，藉以產出更多嶄新課程，永續傳承原住民族的野菜文化。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮原住民族野菜學校日前赴宜蘭參訪觀摩，從中學習對方優點並增進能力，藉以產出更多嶄新課程，永續傳承原住民族的野菜文化。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府4年前活化市區美崙山閒置空間，打造原住民族野菜學校，推動保種工作及食農教育，由於校方目前正研擬申請環境教育場域，日前帶領職員赴宜蘭參訪觀摩，從中學習對方優點並增進能力，藉以產出更多嶄新課程，永續傳承原住民族的野菜文化。

花蓮市美崙山公園擁有豐富的植物，且不少為阿美族日常生活會使用的野菜，縣府原民處自2019年起重新活化園內的生態展示館，並與「野菜教母」阿美族人吳雪月，打造成原住民族野菜學校，除展示阿美族野菜保種成果，也會作為帶動文化學習、親子教育、導覽體驗等多面向的教學場域，讓到訪的遊客能體驗花蓮在地阿美族的野菜文化。

不過原住民族野菜學校目前正在研擬申請環境教育場域，便在日前舉辦參訪觀摩活動，帶著職員到宜蘭香草菲菲植物園、羅東林場環境教育中心、大同鄉崙埤部落及金車園區等處，針對導覽方式、體驗內容、場域維護等進行交流，藉此擴展學校未來的發展面向，提升課程品質。

縣府原民處部落經濟科科長鄧凱倫表示，此次參訪協同原民會產業2.0專案計畫，讓野菜學校藉參訪交流實際體驗，吸取各場域的成功經驗，融會貫通後轉為野菜學校未來的特點，帶給遊客更多專業知識與優質內容，讓阿美族野菜文化持續發光發熱、向外遠播。