為優化民眾線上賞屋體驗，永慶房屋即日起推出「線上問」服務。只要是在永慶房仲網或永慶快搜APP上的永慶房屋雙北直營區的物件，民眾都可以透過「線上問」功能，在網頁或APP上直接聯繫到永慶房屋的承辦經紀人，進一步詢問房屋相關細節，輕鬆啟動賞屋歷程！

消費者可以透過永慶房仲網或永慶快搜APP，點選雙北直營區物件頁面上的「線上問」功能，向負責該物件的永慶房屋經紀人進一步詢問例如：陽台方位、公共設施、生活環境等細節，或是詢問經紀人周遭有沒有類似的物件可以一起安排賞屋。，針對房屋比較細部的問題，例如尺寸、樓高、方位等等，消費者也能透過傳遞照片的方式與經紀人確認。將自己在意的內容都掌握後再出發，購屋歷程更精準高效！

永慶「線上問」功能也支援永慶快搜APP。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，透過房仲網站或是APP先行了解房屋狀況後，再開始賞屋歷程，已是許多消費者買屋的標準程序。但是房屋有諸多細節，難以盡數在網站中呈現。因此永慶房屋透過「線上問」服務，幫助消費者迅速與經紀人取得聯繫，更支援圖片上傳，讓溝通更有效率。

「線上問」同時搭配永慶房仲網上的「降價通知」、「社區追蹤」、「看屋行程」和「賞屋筆記」功能，從新物件上市、降價通知、線上洽詢經紀人、規劃看屋行程、紀錄各物件特色和優勢，讓永慶房仲網和永慶快搜APP成為超級強大的購售屋科技工具，讓許多消費者都大讚真的超好用！陳賜傑表示，永慶房屋持續傾聽消費者需求，創新並優化科技服務，以提升消費者的購售屋體驗。