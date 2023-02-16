學生照顧鸚鵡。（新北市動保處提供）

新北市動保處為推廣生命教育和正確寵物飼養觀念，在動保處官網公布鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引，近期提供松山高中認養無主鸚鵡、蜥蜴，包含擬鱷龜、吸蜜鸚鵡等常見爬蟲類、鳥類，作為生命教育教材，讓學生透過親自參與照顧過程，可培養細心、耐心與責任心，並加深學生對非犬貓類寵物的認識，同時讓無主寵物從中得到妥善照顧。

松山高中老師黃詠承表示，設置活體教室是因為成立生物研究社的緣故，指導學生照顧社團寵物，培養學生對待寵物該有的責任與態度，也與校內課程與特色結合，讓全校同學於課堂上有機會接觸這些特殊寵物，培養學生正確的飼養概念與興趣發展。

動保處表示，送交動物予學校單位前，會事先檢查學校的飼養環境是否合適，並確認校方對該物種有充足的飼養知識。以鸚鵡為例，會根據鸚鵡的大小、種類，應提供足夠的展翅及移動空間，並要有防止逃逸的預防措施，領養方在寒流時是否有合理規畫，有可供移轉且有充足保溫設施的室內空間來避寒。

動保處呼籲，購買寵物前務必做好評估，先了解習性，民眾可至動保處官網下載閱讀基礎飼養指引，隨意棄養寵物，恐違反動保法第5條第3項規定，最高裁罰15萬元罰鍰。民眾有寵物遺失，可至動保處官網查詢，也可撥打動保處專線2959-6353詢問。