劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

「偶像始祖」劉文正前經紀人夏玉順15日驚曝劉文正在去年11月12日生日前夕因心肌梗塞於美國猝逝，今16日夏玉順受訪時卻改口表示，劉文正還在世，但永遠不會見人。

劉文正過去率領巫啟賢、「飛鷹三姝」方文琳、裘海正與伊能靜等人出道，累積大批粉絲。巫啟賢16日聽聞劉文正被傳烏龍死訊，十分無奈。

巫啓賢表示，他認識的劉文正先生從來都是光明磊落個性坦蕩的君子，斷不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，「希望大家謹慎，以後這種事再由外人傳出，必屬謠言，切記切記！」