劉文正的前經紀人夏玉順受訪承認劉文正去年11月生日前因心肌梗塞離世的消息。豈料，今(16)日夏玉順改口稱劉文正還在世，但永遠不會見人，消息曝光引發網友震撼，而作家苦苓也在臉書上發文，表示：「如果幾十年來都沒有想起過他，其實早就不在這個世界上了。」

苦苓今日稍早在臉書上更新貼文，表示：「劉文正究竟是生是死，其實一點也不重要。」認為對於他人傳出的死訊，可以依記憶將反應分成三類。若是沒有聽過他的人，他根本就不存在，也早已是歷史；就算是知道他的人，如果等到「死訊」傳來才開始回憶，那劉文正對他們來說，其實早就不在這個世界上了。

苦苓也直言：「對於偶爾想起他的身影、津津樂道他的事蹟、還會在KTV點唱他的歌的人來說，劉文正已經活在他們的心裡。」認為不論真實世界的他究竟發生何事，對於喜愛他的人來說已經不重要了。

苦苓更指出：「大家可能太執著於肉體的存歿了，人都不免一死，如果能長存別人的心中，才是真正有意義的『存在』方式。」並提及Podcast將做一集劉文正的紀念專輯，「把當年人人耳熟能詳的歌，好好給他唱一遍，劉文正還在不在世都沒差。」對此，網友們也在底下紛紛留下看法，「我50幾歲，對劉文正完全沒什麼概念」、「躲來躲去怕粉絲夢碎,劉老松我幫你推輪椅。」