非洲國家赤道幾內亞共和國的基埃－恩特姆省近期爆發馬堡病毒疫情，致死率高達88％。疾管署評估，目前疫情發生在西非國家，不管是透過動物或人類帶入國內的風險都偏低，目前世界衛生組織（WHO）和當地國家都已經介入處理，預期可以控制住疫情。

根據疾管署官網資料，馬堡病毒（Marburg virus）感染所引起的嚴重急性疾病，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；發病後3~5天後開始全身紅疹，伴隨嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐；腹瀉可能持續一周。

發病期間，病人眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴。發病後5~7天起，許多人會有嚴重出血現象，除嘔吐物及糞便帶血外，牙齦、鼻、陰道及靜脈採血處亦可能有自發性出血。此時期亦伴隨持續高燒，如影響中樞神經系統則可能出現意識不清、易怒或攻擊性行為。

在疾病晚期，有時會有睪丸炎（發病後15日）。死亡個案多於發病後8~9天，因嚴重失血及休克而死亡，致死率約在24%～88%。

疾管署副署長羅一鈞表示，馬堡病毒和伊波拉為同個家族，都屬於絲狀病毒，感染後很快會演變到全身的黏膜、器官出血，致死率偏高。目前馬堡病毒發生在西非國家，是透過果蝠傳播，不管是動物，或是透過人坐飛機帶入國內的風險都是偏低。

羅一鈞表示，目前需要觀察的是馬堡病毒在當地、鄰近國家是否如先前的伊波拉擴散。WHO和當地國家都已經介入處理，預期是可以控制住疫情。