劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

「偶像始祖」劉文正前經紀人夏玉順15日驚曝劉文正在去年11月12日生日前夕因心肌梗塞於美國猝逝，今16日夏玉順受訪時卻改口表示，劉文正還在世，但永遠不會見人，消息一出再度震撼華人圈。而將劉文正視為恩師的伊能靜得知他還在世的消息後也在社群媒體上發文了。

伊能靜在1986年與裘海正、方文琳3人在老闆兼恩師劉文正的帶領下，組成「飛鷹三姝」成功爆紅，之後她便跨足戲劇、主持等，持續活躍於演藝圈中，而15日伊能靜出席活動時聽到劉文正的死訊，剛開始相當驚訝，接著低調回應自己並非家屬，不應該代替家屬回應，話語中相當保留。

當時伊能靜先要求外界給她一些時間思考與消化，整理完情緒後她才表示「(若不是)家屬來說的話，我持保留態度」因為她認為這不是一個可以這樣隨意傳遞的訊息，自己也是剛剛才聽到消息，還沒有經過證實，所以「不是大家都在講就是真的」，接著伊能靜也透露劉文正當時選擇離開這個行業就是想要安靜，所以自己也相信他現在不會希望大家去談論他。

沒想到過了一夜，劉文正的經紀人夏玉順便改口表示「他在人間，但永遠不會見人」，甚至還傳出人相當平安的在菲律賓，而消息再度傳到伊能靜耳裡，她也再度於社群媒體上發文，表示「不是大家都說的就是真的」證實自己所言不假。