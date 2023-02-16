這個東南亞第2大經濟體，2022年10月至12月之間的GDP，較多位專家學者預估為3.5%，較第3季4.5%要低。若以單季比較，經季節性因素調整後的經濟成長估0.5%，也較前1季1.2%明顯較少。

星展銀行認為，充滿挑戰的全球外部環境，可能對泰國製造業與出口帶來不利影響，反映出疲弱狀況。總而言，泰國景氣復甦強勁，中國大陸較預期早重開邊境，應會在2023年提供泰國更多成長動力。

在中國大陸觀光客陸續回歸之下，泰國旅遊業可望持續復甦。泰國旅遊業市場龐大，約占自己經濟成長12%左右。路透社表示，在另份調查報告中，預計2023年泰國GDP可望有3.7%，2024年3.8%，2025年估稍降至3.2%。

澳洲ANZ銀行指出，中國大陸重啟大門，應可為泰國2023年復甦提供新的動能，有助於彌補商品出口減少的這塊缺口。若經濟成長強勁，泰國央行也可繼續進行貨幣政策正常化。

自去年8月以來，泰國已經將利率上調100個基本點至1.5%。不過，泰國景氣復甦不如其它東南亞國家，故緊縮力道也沒那麼大。市場預估，泰國央行將在3月29日既定政策利率會議中再次升息，且幅度不會太大。