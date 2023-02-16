「樂芽潤米庇護工場」主打販售健康的米食品。（陳夢茹攝）

桃園第17家庇護工場「樂芽潤米」今開幕，桃園市長張善政前往視察。（陳夢茹攝）

為協助身障者學習一技之長，促進身障者穩定就業，桃園規畫20家庇護工場，營運項目包括餐飲、烘焙、印刷及洗衣等，內容多元，今天位於蘆竹2號社會住宅的第17家「樂芽潤米庇護工場」正式開幕，主打販售健康的米食品，市長張善政也前往視察。

勞動局輔導樂芽永續股份有限公司於蘆竹2號社宅的1樓店鋪設立「樂芽潤米庇護工場」。張善政指出，樂芽潤米庇護工場利用桃園在地的優質米，使用獨家米穀粉配方與台灣在地食材結合，製作出米饅頭、米貝果等商品，希望市府能與企業繼續緊密合作，讓更多身障朋友獲得照顧。

勞動局身障就業科科長陳慧茹盤點，桃園共規畫20家庇護工場，提供183個庇護性就業機會，樂芽潤米庇護工場是第17家開幕，目前總計有155名庇護員工上工中。尚有3家規畫中，分別為中路3號社宅要做攝影器材租借，預計3月開幕；中壢1號社宅將與全家便利超商合作，預計4月開幕；楊梅1號社宅將販售餐飲烘焙商品，預計下半年營運，視社宅建置狀況調整。

陳慧茹指出，中路3號社宅的庇護工場的營業項目較為特別，營運項目為攝影器材租借，有廠商發現桃園有多間大專院校，但學生若要租借攝影器材卻只能往雙北跑，看好桃園的商機，為此投件爭取與庇護工場合作。

勞動局補充，樂芽潤米庇護工場營業時間為周一至周五，每日早上9點至下午6點，為歡慶開幕，開幕當日牛軋小圓餅（三種口味綜合12入）優惠組合2盒200元，限量100組，售完為止。另有其他長期優惠組合，包括貝果買5送1、米饅頭系列原價每袋150元，任選口味2袋280元、6袋800元；迷你饅系列原價每袋200元，2袋特價380元，4袋特價750元。