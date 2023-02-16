明星賽前最後一場戰役，西區排名倒數第3的湖人主場迎戰鵜鶘，頭號球星詹姆斯（LeBron James）回歸並擔任先發，繳出21分、6籃板及6助攻的表現，最近投籃狀況不佳的一眉哥安東尼戴維斯（Anthony Davis）則是找回準心，以17投13中拿下28分、10籃板雙十成績單，雙雙幫助湖人以120比102擊敗鵜鶘。

湖人新援軍班巴（Mohamed Bamba）終於登場，鵜鶘球星錫安威廉森（Zion Williamson）則是持續缺陣，日前他還被爆出傷勢加重，可能需要缺席好幾個星期的時間養傷，對於快掉出季後賽行列的鵜鶘來說無疑是雪上加霜。此戰湖人首節就拿下38分，早早取得雙位數領先優勢，不過鵜鶘眾將持續追趕，半場結束追到僅剩落後4分差距。

易籃後湖人重新拉開比數，鵜鶘再也無法將比數追至個位數，第4節甚至一度落後多達20分，也讓比賽勝負就此底定。除了詹姆斯、一眉哥外，羅素（D’angelo Russell）也有21分、7助攻進帳，替補上陣的班巴則有4分、6助攻及3火鍋的演出。重回湖人主場的英格拉姆（Brandon Ingram）攻下25分、4籃板。

深受腳部傷勢困擾的詹姆斯此戰復出，在比賽中更是上演空中接力灌籃，向現場球迷宣示他的健康狀況無虞，此戰僅出賽29分鐘的詹姆斯，本季已經連續37場比賽寫下得分超過20分，是湖人隊史自從2005-06年布萊恩（Kobe Bryant）以後最長的紀錄。