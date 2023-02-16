《中時新聞網》的「林智堅台大學位被撤是冤案嗎？」網路投票，結果一面倒。

針對前新竹市長林智堅台大學位被撤一事，其指導教授、前國安局長陳明通認為是一大冤案。對此，《中時新聞網》進行網路投票，結果顯示，高達97.6％不認同陳明通的說法。

林智堅14日坦承論文有瑕疵，並撤回對台大學位遭撤銷的訴願，但陳明通仍發聲明力挺，表示是余正煌參考了林的創作成果，但林並無抄襲余的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。

陳明通還提到，余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆，是他為了協助余更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置之內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』。」

對於陳明通的說法，中時新聞網於15日中午12點10至16日中午12點10分，進行「林智堅台大學位被撤是冤案嗎？」的網路投票，最終在1501票中，1465票（97.6％）投給了「不信陳明通說法，不是冤案」，僅有30票（2.0％）投給「相信陳明通說法，是冤案」，還有6票（0.4％）選擇的是「無法判斷」。

而關於這起政壇與學術界爭議的最新進度，余正煌15日透過律師發表聲明表示，對於陳明通「台大國發所論文寫作公版」的說法，將採取法律行動捍衛名譽；而林智堅撤回訴願發文中未向余正煌道歉，研判林是以政治與選情做考量的決定，所以余提告侵害著作權與加重毀謗仍會繼續訴訟程序。