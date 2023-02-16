高市衛生局表示，衛生局已派員察看，責令業者應依食品良好衛生規範準則對食材作妥適覆蓋、垃圾桶應加蓋，若沒有立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處6萬元。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄一名婦人表示12日前往爭鮮迴轉壽司高雄愛河店用餐時，看到鄰桌男子3次將轉盤上的壽司取下，打開蓋子後用手及筷子戳了幾下壽司，隨即又將壽司放回轉盤上；婦人第一次看到此行徑後就向店員反應，店員也隨即撤下該盤壽司，但男子又接連做了2次同樣動作，店員卻毫無作為。16日高市衛生局表示，衛生局已派員察看，責令業者應依食品良好衛生規範準則對食材作妥適覆蓋、垃圾桶應加蓋，若沒有立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處6萬元。

高雄一名婦人12日前往爭鮮迴轉壽司高雄愛河店卻驚見壽司郎高雄版，婦人表示，當天用餐時看到鄰桌的男子將轉盤上的壽司取下後，用手或筷子戳了戳壽司，又隨即將壽司放回轉盤上，婦人擔心會有其他客人吃到這名噁男的口水，所以立刻告知店員。

店員收到消息後將該盤壽司撤下，但婦人看見同位男子又做出2次一樣的行為，告知店員後仍無作為，讓婦人覺得爭鮮根本沒有認真處理此衛生事件。

爭鮮事後回應，因為看到男子只做過一次這樣的行為，因此才只撤下一盤壽司，「另外兩次，我們沒有看到，就沒有（撤除）動作。」

衛生局表示，派員前往該店察看後，已責令業者應依食品良好衛生規範準則對食材作妥適覆蓋、垃圾桶應加蓋，若沒有立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處6萬元。另外，衛生局也要求業者應加強巡檢，如消費者行為有造成食品安全風險，應立即制止；並呼籲消費者共同遵守公共飲食衛生規範以維護食安健康。