新北市三芝區在新北市農業局輔導之下，已成為新北市轄內通過最多農村再生社區的區域，分別有共榮社區、安康社區、三和社區與樂天社區，其中三和社區近期春暖花開，社區內的「三生步道」兩旁種有逾300株櫻花，目前陸續綻開，繽紛櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，形成美麗動人的田園風光，賞花之餘步道旁也有市集供遊客遊棲。

以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，走起來幾乎無難度、老少咸宜，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的櫻花，繽紛櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，在每年2到3月吸引民眾前來欣賞，且農村社區內除了鄉村景緻旖旎，也有社區在地農夫市集與水天一色的田心子秘境。

三和社區理事長江慶崇表示，在離三生步道入口不遠處的農夫市集，販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，還有新研發的「山河海洛神軟糖」皆是透過農業局輔導研發的二級加工品，以在地洛神為基礎，開發沖泡飲品、米食料理等增加社區產品多樣性，三和社區也以「山河海洛神」為名，設計洛神禮盒含洛神軟糖、洛神小Q菓，邀請民眾品味在地美味，多多支持在地小農。

新北市農業局長李玟表示，新北市幅員地廣每處的花卉與景色各有千秋，惟每種櫻花的開花期不盡相同，民眾想要獲得最新的三生步道賞櫻資訊，可至臉書搜尋「賞花快報」，隨時欣賞新北市境內最即時的花況才不會白跑一趟，農業局輔導農村再生社區過程中，亦開發不少伴手禮與商品，步道旁希望市集配合花期營業時間為每日9時至17時，歡迎民眾來到社區觀光郊遊散心，選購在地農產品、參加農事體驗，支持在地小農。