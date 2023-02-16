立法院明天開議，國民黨團本會期除將優先推動稅收超徵全民共享發放特別條例草案立法外，去年底引起朝野攻防的公職人員排黑條款修法也納入優先法案，國民黨團還加碼推動修改政黨法，讓政黨內部選舉也比照選罷法擴大排黑規範。

近日政府屢傳個資外洩爭議，國民黨團也將個人資料保護法修正草案納為優先通過法案，要加強保護民眾個資。

此外，國民黨新會期總計38項優先法案中，也將公投不在籍投票法草案與公投法修正草案納入，要解決九合一選期間中選會禁止確診者投票，以及強化公投程序正義與公投結果約束力條款。

而因應去年九合一選舉期間引發論文抄襲爭議，國民黨團也優先推動學位授予法修正草案補漏，強化博碩士論文不公開的審查機制，並對代寫論文者或仲介者處以罰鍰。

民生議題部分，提高公益出租人及加入社宅包租代管房東租金免稅額的住宅法修正草案，以及為員工加薪的公司法修正草案與中小企業發展條例修正草案，都納入優先法案。另外，蔡總統曾承諾的最低工資法草案，藍委也自提版本推立法。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，針對新的內閣，國民黨團一定要提出在野黨強力監督的看法，明天就會知道了。