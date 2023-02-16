Pandora與漫威Marvel英雄再度聯手全新Marvel x Pandora系列珠寶，選定深受大人小孩喜愛的《星際異攻隊》為主題，設計靈感源自戲中的英雄、友誼和樂趣，以一顆顆珠飾象徵超凡力量，承載動人的故事，激勵自己不要忘記做自己的英雄，勇敢面對人生的挫折、迎接挑戰。

Pandora的《星際異攻隊》珠寶包括全新Marvel飾釦蛇形手鍊、五款串飾和一款戒指，以滿足所有漫威迷收藏家，Pandora集團副總裁暨創意總監A. Filippo Ficarelli與Francesco Terzo，開發《星際異攻隊》系列珠寶，是為了解到底是什麼造就了超級英雄，「這些角色並不是典型的英雄人物，而是亡命之徒，所以不太嚴肅地看待自己。這個系列鼓勵大家隨心播放你最喜歡的70年代播放清單，盡情展露自己的個性。」

Marvel x Pandora系列《復仇者聯盟》火箭浣熊造型串飾，2880 元。（Pandora提供）

為了讓Pandora能如臨現場般進入漫威世界，繼去年推出 Marvel x Pandora系列迷你戲戲後，今年再度推出《星際異攻隊》線上遊戲https://itsshowtime.pandora.net，帶領玩家展開任務。

Marvel x Pandora系列《復仇者聯盟》耳環圈，4380元。（Pandora提供）