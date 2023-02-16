行政院今(16)日在院會拍板教育部「就學貸款補助方案」，符合兩大條件即可協償1年本息，預估56.3萬人可受惠。教育部政務次長劉孟奇在會後補充說明，強調這項政策最快從本學期開始實施，包括今年9月入學的大一和高一弱勢新生皆可申請。

教育部表示，為協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息，實際依據每1位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

劉孟奇指出，納入補助對象共有4類，包含目前在償還學貸中的畢業生，以及目前在學的學生，畢業生則再分為有撫育12歲以下孩童，或去（111）年平均月收入未達4萬元者，教育部將償還1年本息。另一類則是符合資格的在學生，包括今年9月入學的大一和高一新生。

高教司長朱俊彰進一步提到，根據統計，目前就學貸款還款學生為43萬人，以1名學生平均就學貸款30萬元本金為例，1個月還款的本金加上利息共3300元，對於符合月收入平均在4萬元，或撫養12歲以下孩童，教育部會再逐月協助償還為期1年的本息。

朱俊彰說，因應每位學生的申貸金額不同，補助金額也不同，將實際依據每位貸款人的貸款本金來設算補助額度。

朱俊彰也說明，至於月收入4萬元的條件部分，則是現有學貸緩繳本息月薪認定的標準，教育部將向所有的承貸銀行索取承貸學生資料，之後再結合戶政、健保、勞保系統，展開全面勾稽。學生可免提出申請，但也聯繫客服專線，如有需要將以專案即時協助處理。