韓國檢方16日向法院申請逮捕最大在野黨共同民主黨主席李在明，指控其涉嫌貪腐、瀆職、受賄，成韓國檢方史上首次提捕最大在野黨領袖。李在明去年3月競逐南韓總統大選中敗給尹錫悅。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方檢察廳反腐調查部向法院申請逮捕李在明。檢方指稱李在明違反《反腐法》，他在擔任城南市長時期（2010年至2018年）涉嫌向民間開發商洩露政府內部機密，使開發商從中獲得鉅額利益。

另外，李在明被指控「瀆職」，他在任城南市長期間兼任「城南足球俱樂部贊助案」主席時，利用職務之便為贊助商提供建築審批、土地用途變更等便利，也涉嫌透過第3人收賄。

針對上述嫌疑，檢方先後3次傳喚李在明到案受訊。李在明在最後一次受訊期間全面否認檢方指控，怒批檢方是「尹錫悅政府的爪牙」，給其安插莫須有罪名。

據悉，韓國國會傳出近期內將啟動同意逮捕流程。韓國現行法律規定，非現行犯的國會議員享有「未經國會同意不予批捕」的特權。檢方根據調查結果，認為案情嚴重，李在明很可能被判重刑，因而向法院申請逮捕，以免他逃跑或毀滅證據。