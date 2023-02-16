星、馬學生情定國際志工營，蔡秉其（右）、徐鳳璘（左）飛3096公里回雲林縣台西鄉拍婚紗照。（丁仁桐提供／張朝欣雲林傳真）

星、馬志工蔡秉其（右）、徐鳳璘（左）回雲林縣台西鄉拍婚紗照，路過老人家獻上祝福。（丁仁桐提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西藝術協會2014年舉辦「台西國際青年志工營」，來自新加坡的蔡秉其與馬來西亞徐鳳璘一見鍾情，去年有情人終成眷屬登記結婚，本月2人回台西鄉拍婚紗照，蔡秉其表示新加坡與台灣距離3096公里，他與徐鳳璘「有緣千里來相會」，因此特地回到初識地拍婚紗照，並邀協會會長丁仁桐5月到新加坡參加婚禮。

3096公里的戀情！2014年7月「台西國際青年志工營」在台西鄉登場，數十名各國青年齊聚雲林沿海偏鄉，進入社區體驗當地文化，並整理破舊老屋與牆壁，用手中畫筆創作一幅幅彩繪作品，蔡秉其與徐鳳璘初見面便互有好感，2人藉由彩繪過程聊家鄉、談理想，2個月的志工營讓他們感情不斷升溫。

志工營結束前一晚，蔡秉其跑遍雲林沿海鄉鎮，買了上百顆小蠟燭排心形燭火，感動了徐鳳璘，2人回到各自國家後，蔡秉其持續猛烈追求，經過8、9年愛情長跑，有情人終成眷屬，回想在台西鄉的種種，決定回到初見面的異鄉拍攝婚紗照，本月10日抵台，選定14日情人節舊地重遊，拍下未來的幸福。

蔡秉其表示，3096公里是新加坡與台灣的直線距離，能夠在台西鄉結識另一半，他感到很神奇，所以特地回到台西彩繪牆、海螺地標、海岸等2人舊足跡處拍攝婚紗照，當時志工營領隊丁仁桐可說是他們的媒人，因此將邀他到新加坡參加婚禮，見證2人的愛情故事。

丁仁桐回想9年前，蔡秉其常藉機接近徐鳳璘，心想「案情並不單純，一定有後續」，沒想到2人竟結婚了。14日拍照時有老人家騎腳踏車經過，得知他們是之前的青年志工，直說「要幸福噢，記得常回來玩」，濃濃的人情味，讓今年的情人節特別有味道。