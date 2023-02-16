TrendForce研究顯示，2023年太陽能裝機需求量由高至低依序為亞太、歐洲、美洲及中東非地區。亞太地區2023年新增裝機需求預估202.5GW，年增55.4%。其中，中國、馬來西亞、菲律賓等市場受政策推動裝機增速較快，上述地區裝機量年增均可達40%以上；日本、澳大利亞、韓國等成熟市場裝機成長則趨於平穩。

歐洲方面，TrendForce預估2023年太陽能裝機量約68.6GW，年增39.7%，主要裝機需求來自德國、荷蘭、西班牙。由於電價持續高昂，各國針對太陽能提供補貼或退稅等政策支援，加上太陽能板價格回落，使2023年歐洲用戶太陽能裝機量成長。此外，隨著歐盟放寬對太陽能裝機的許可及審批時間，以及太陽能板價格下降等情況，預計2023~2024年歐洲地面電站項目的建置數量可望因此回歸成長。

美洲方面，預估2023年新增太陽能裝機量約64.6GW，年增65.2%。裝機需求高度集中，美國、巴西、智利等地；哥倫比亞、加拿大2023年亦將迎來併網高峰期。之前受美國UFLPA 法案以及對東南亞太陽能產能實施反規避調查導致太陽能板運輸延遲等影響，對成本相對敏感的地面電站項目裝機放緩，2023年此情況將有所緩解；IRA法案刺激下美國太陽能儲備項目充足，裝機需求有望實現翻倍增長。巴西分散式政策將繼續推動分散式項目（Distributed PV；如戶用及工商業等屋頂太陽能系統）蓬勃發展，而集中式項目（Centralized PV；如大型地面電站）則將在巴西政府進一步開放時，有望再次迎來高速增長。

中東非方面，太陽能市場呈現穩步增長，預計新增太陽能裝機量達14.9GW，年增約49.5%。中東非地區的裝機增量高度依賴招標專案，大型太陽能地面電站專案主導市場需求，阿聯酋、沙烏地阿拉伯、南非和以色列為主要增量地區。該地區光照資源豐富，目前待建、在建的招標專案容量已超過9GW，加上政策利好，發展空間巨大，預計未來招標專案將迎來持續增長。