根據美國商務部周三發布的數據，在通膨高漲之際，美國1月零售額暴增3%，讓一票經濟學家跌破眼鏡，不僅扭轉去年12月的下挫1.1%、創下近2年來最強勁的增長，也遠遠超出市場預估的增長1.8%。且包括餐飲、汽車、傢俱等，所有分項的零售額全面增長，無一下跌。這意味著儘管萬物齊漲且借貸成本變高，但美國人花錢仍不手軟。

先前公布的就業數據和消費者通膨數據也都超出市場預期。

股市正在偏向上行，而在利率市場，投資人正快速做出調整，放棄美國在今年晚些時候會降息的看法。

紐西蘭銀行資深市場策略師Jason Wong表示，很多數據都非常樂觀，所以人們可能在想「說好的經濟衰退呢」。現在的情況有利於企業獲利，然後可能抵消利率的影響；但如果不是這樣，這就是一個巨大的「賣出」信號。

●市場表現

目前美股主要指數期貨全面小漲，歐股指數期貨漲0.5%。

亞洲股市走高，MSCI亞太指數（日本除外）勁揚1.5%，創下一個多月來最佳表現，香港恆生指數大漲2.2%，恆生科技股指數大漲4%。日經指數收漲0.71%，南韓KOSPI指數大漲1.78%，台股漲0.76%，澳洲股市漲0.8%。

避險情緒降溫加上資金回流亞太市場，在周四帶動美元兌日圓、人民幣和紐西蘭元從6周高點回落，但由於債券與貨幣市場更關注美國利率進一步升高的前景，使美元下檔有撐。美元指數仍有望連續第三周收高，創下自去年9月該指數創下20年高點以來持續最長的升勢。

目前美元指數小跌0.1%，報103.65。美元兌日圓在隔夜市場創下6周新高（134.36日圓）後，目前徘徊在133.79日圓附近。歐元小跌，暫報1.0709美元。

澳元午後漲至0.6924美元，澳洲最新公布的失業率意外攀升，使升息預測降溫，稍早前澳元一度貶至0.6868美元。澳洲國民銀行 （National Australia Bank）資深外匯策略師Rodrigo Catril表示，澳元在0.6850/80美元附近仍有一些支撐，但美元正處於強勢，澳元肯定看起來偏弱。

美國10年期指標公債殖利率小跌至3.786%，稍早前一度站上1月初以來新高。

美國期油漲1%，報每桶79.34美元。布蘭特期油漲0.73%，報每桶86美元。中國重啟經濟與美國經濟意外強韌有利於原油需求前景，但強勢美元使漲幅受抑。

比特幣在隔夜市場大漲逾12%，報24,905美元，創下約6個月新高，市場的風險偏好回溫、投資大戶入股加密貨幣銀行Silvergate等消息帶來提振。