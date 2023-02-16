電梯工程師班安排企業實習，圖非正式訓練畫面，為廠商示意圖。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

電梯工程師班安排企業實習，圖非正式訓練畫面，為廠商示意圖。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

因應高齡化時代與現代人追求便利性，電梯已成不可或缺搭乘工具，電梯工程師也成為保值又穩定的行業，因應人才需求，勞動部勞發署桃竹苗分署與台灣3大電梯製造銷售商之一的崇友實業及桃園子公司合辦「電梯裝修工程實務產訓合作班」，不僅工作與收入穩定，年薪更有機會上看17個月，報名至3月底截止，免費訓練且不受限學經歷，歡迎年滿15歲有興趣的失、待業民眾報名。

桃竹苗分署指出，近來業界需求反映，電梯住宅是未來市場主力，同時透天厝市場加裝電梯需求量，近年有明顯增加趨勢，另外機齡超過20年以上的電梯也邁入汰換期。可見未來建築物設置及維修保養電梯的需求大增，自動控制及電梯安裝、維修及保養等人才也勢必增加，加上建物升降設備設置及檢查管理辦法規定，電梯應由專業合格廠商每月保養及年度安檢等，且執行維修保養等工作人員，須具升降梯裝修丙級證照。市場需求穩定成長，加上具備專業，也讓電梯工程師工作不受大環境影響。

為協助廠商培訓專業人才，桃竹苗分署首度與崇友實業合作開辦「電梯裝修工程實務」產訓合作班，訓練內容量身打造，以基本的電學、電機機械、電力系統概論及電梯概論等學科知識，並輔以工業配線、電子學及鋼索等術科實習，訓練時數規畫416小時，結訓前還會安排企業實習，讓學員熟悉未來職場環境與工作內容。

桃竹苗分署提到，產訓合作班將輔導學員取得升降梯裝修丙級技術士及工業配線丙級技術士證照，訓後直接就業。報名至3月31日截止，訓練完全免費且不受限學歷與經驗，年滿15歲以上有興趣的失、待業民眾都可報名參訓。

「只要願意投入，就能擁有穩定收入與工作！」桃竹苗分署長林淑媛表示，電梯維修保養沒有淡旺季之分，加上法規限制，市場需求穩定成長，電梯工程師可說是保值又不會消失的職業之一。

林淑媛補充說明，為讓結訓學員皆能符合產業所需，加強職業訓練資源運用效率，桃竹苗分署依據轄區企業人力需求，推動產訓合作訓練模式，客製化開辦職訓課程，不僅能彈性彌補轄區產業用人需求，更能提高學員訓後就業成效，歡迎有用人需求的企業，與桃竹苗分署自辦訓練科洽詢。