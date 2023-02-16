美國科技業近期接連爆出裁員，這股裁員潮也延燒到台灣，美國記憶體大廠美光合計砍台灣6％約600名員工，甚至有人爆料美光要求員工10分鐘內就要打包離職。有內行網友則揭露美國科技大廠裁員的3大潛規則，其中實力跟貢獻度並非人力精簡時的主要標準。

有網友在PTT提問，最近一堆科技大廠裁員，他好奇裁員標準是什麼，以谷歌（Google）為例，聽說裁員很隨機，跟績效無關，甚至有人剛升遷也被裁，「請問外商裁員標準是什麼？完全隨機嗎？」

有內行網友透露，裁員有很多種，有的是CEO要求公司戰略轉型，這種就是一刀砍，像IBM就直接讓6萬人回家吃自己；如果是成本調控的裁員，就是砍人頭，上面交代下來，員額縮編多少，然後一層一層往下，交代各別下級主管分到多少人頭要走人；還有就是人資主導，這種就是看年紀看層級裁員。

至於有人好奇，為何有時是功勳高的紅人被裁員，該網友則說，實力跟貢獻度並非人力精簡時的主要標準，裁員的最大關鍵在於商業需求以及成本。

其他網友紛紛表示，「整個部門裁的就是看重要性，人資、行銷、約聘優先」、「這種大型裁員基本上無關個人，如果公司覺得你部門做的東西沒有賺頭或賺得不夠，就會從預算下去計算要砍多少人」、「不重要的先裁，再來就是次重要的部門下去精簡」；更有網友笑稱，「AI吧，電腦選的，跟選土豆一樣」、「電風扇吹的」。