新北市一名林姓男子與2名室友合租房屋，先前林男聽見2名室友正在房內翻雲覆雨，便把手機貼在牆壁上錄下聲音，把音檔傳給朋友，未料朋友又轉發，2名室友輾轉知情後憤而控告林男。但法院審理後，認為林男僅將音檔傳給1人，無證據證明林男將音檔傳給多數人，判處無罪。

判決書指出，林姓男子先前與A、B一起合租房屋，2020年10月至12月間，林男發覺A、B正在房間內發生性行為，便持手機開啟錄影功能，緊貼在2人房間的牆壁上，竊錄下2人的呻吟聲，將音檔傳給柳姓友人。

豈料，柳男又將影片外流給他人，消息輾轉傳回A、B耳中，氣得報警控告林男，檢方偵結後，依刑法第235條第1項散布猥褻聲音罪嫌將林男起訴。

新北地院審理時，林男稱自己僅有將檔案傳給柳姓友人，法官勘驗證據後也認定，現有證據中僅可證明林男曾將音檔傳給柳姓友人，並無其他積極證據證明林男曾將檔案傳給不特定多數人，故難認林男觸犯散布猥褻聲音罪，諭知無罪。