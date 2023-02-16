民眾到加油站可選擇人工加油或較省錢的自助加油，一名網友表示，發現多數的機車族選擇自助加油，他認為很多人不熟悉流程，常常花了很多時間在按機台，也省不了多少錢，好奇騎機車族喜歡自助加油的原因，網友說自助加油可控制油量、沒有時間壓力、油不會滴得到處都是。

原PO昨（15）日於PTT八卦版指出，發現機車族特別喜歡自助加油，認為機車了不起一次加5公升，可省4元，但一票機車騎士只加100元，最多也才省2.4元，且因為不熟自助加油操作流程，常在機器面前瞎按好一陣子才拿出錢包加油。

原PO表示，用時間成本計算，自助加油耗費的時間早就超過省下來的2到4元，多花2元請加油員加油不僅能避免加錯，也能鼓勵就業，好奇問機車族喜歡自助加油有什麼原因。

疑問上線，網友也分享3大好處，包括可控制油量、沒有時間壓力、油不會滴得到處都是，「比較可以控制油量啊！我都加到爆，爽爆」、「可以控制加到整數，很爽的好嗎？」、「沒有時間壓力啊！不喜歡每次人工加完油，那種手忙腳亂的感覺」、「人工每次都不加到滿，我自己加可以多1、2天」、「自從加油站工讀生把汽油滴到我車殼後，我都自助加」、「常常遇到菜鳥加油溢到我的腳踏板」。