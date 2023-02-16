民視《綜藝大集合》於昨日在台中豐原開工錄影，主持人胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃以及張家瑋帶領團隊台灣之光隊伍－豐原高商排球隊熱鬧遊街。

郭忠祐（左起）、籃籃、胡瓜、阿翔、張家瑋 昨日在台中豐原開工錄《綜藝大集合》。（民視提供）

胡瓜笑說開工就是要這樣，把台灣最棒的事情發揚光大，把這些辛苦的在地運動員介紹給大家，豐原高商代表台灣出戰2022年世界中學生排球錦標賽勇奪亞軍，還有HVL高中排球聯賽男子組的11冠紀錄，錄影當日為了慶祝球隊兩項佳績，舉辦遊街熱鬧慶祝，讓現場氣氛high到最高點。

胡瓜假冒教練舉著獎盃，直接跟著球員在吉普車上遊街，地方鄉親看得是霧煞煞。（民視提供）

胡瓜更是假冒教練舉著獎盃，直接跟著球員在吉普車上遊街，地方鄉親看得是霧煞煞，怎麼胡瓜會變成教練，阿翔更是直接在街上大聲吶喊，要胡瓜「賣鬧啊」趕快離開遊行隊伍，不要假冒教練，逗得現場哈哈大笑。

放完年假的胡瓜除了在日本巧遇籃籃，還透露其實很多藝人都在日本度過春節，根本直接就可以在日本錄一集外景了。提到跟團隊以及主持群開工錄影心情，胡瓜說：「一早到台中看到鄉親就收心了」，要跟主持群一起把歡樂帶給大家。