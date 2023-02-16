高市鳳山區忠孝國中棒球隊屢傳佳績，高市議員李雅靜牽線下，鳳山代天府慈善功德會近日由理事長吳進昌率常監侯復其等幹部，慰勞忠孝國中棒球隊選手，並致贈500公斤白米及加菜金。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區忠孝國中棒球隊屢傳佳績，學生選手多半來自偏鄉，需要各方資源。高市議員李雅靜牽線下，鳳山代天府慈善功德會近日由理事長吳進昌率常監侯復其等幹部，慰勞忠孝國中棒球隊選手，並致贈500公斤白米及加菜金。

忠孝國中棒球隊去年在立德盃錦標賽為高雄市奪得全國冠軍殊榮，但學校要養一支球隊並不容易，除教育局的經費挹注，更需要企業與善心人士的幫忙。忠孝國中校長鍾文杰指出，因為為學生選手多來自偏鄉，目前都住校團體生活，所以需要各界的資源挹注。

鳳山在地市議員李雅靜長期關注忠孝國中棒球隊發展，她提到，球隊的養成除了球衣、球具之外，更重要的是球員的營養補給，而且運動員耗費大量體力，飲食的食量比一般學生還要大，需要大量的食材挹注。

吳進昌表示，日前李雅靜議員尋求代天府功德會物資挹注忠孝國中棒球隊，經全體理監事決議，致贈500公斤白米及加菜金。常監侯復其也期盼透過物資捐贈能起到拋磚引玉之效，讓社會各界更重視基層選手訓練。

李雅靜也重申，未來將持續關注棒球隊發展，除爭取公務預算支持外，也會繼續尋求民間團體挹注資源，讓選手們無後顧之憂的專心訓練，保持最佳狀態再創佳績。