內政部16公布住宅政策三支箭，期望藉由300億租金補貼2.0、擴大社宅興建及中低薪房貸補貼，落實居住正義，外界質疑，種種方案都無法解決高房價問題，內政部長林右昌16日坦言，高房價不是一帖藥下去就可以解決，牽涉層面很多。

內政部規畫，中產以下自用住宅貸款戶支持方案，是針對2021年家戶所得合計於120萬元以內，僅有1間自用住宅，台北市核貸金額設定在850萬，房屋總價須在1200萬以內，其他縣市核貸金額為700萬，總價約1000萬，每戶定額支持3萬元。

外界質疑內政部方案是用納稅人的錢幫民眾買房，高房價還是沒有解決，如何讓房價合理化？林右昌強調，沒有用稅收幫民眾買房的問題，方案補貼對象是現在已經有房貸，但屬中低薪族群，是受到疫情影響需要被支持的群體，而非補貼利息去讓民眾買房。

媒體追問，新加坡地小人稠，年輕人可以買房，台灣人卻買不起，要如何解決？林右昌說，每個國家住宅狀況、處在條件及國情都不一樣，有些制度國外可以推，是特定時空背景所建置制度，但不代表可以複製或移植到台灣。

林右昌分析，台灣高房價問題複雜，房價成本除了土地、營建中產生的建材與勞動成本，以及融資成本，包含土地融資跟建物融資，最後還有建商自身利潤，所以高房價不只處理房價，而是都要同步做政策處理。

林右昌說，台商回流和未來重大建設、投資正在進行，目前中南部地價上漲比中北部更明顯，未來如何在重大建設跟投資進行當中，一併把社會性跟公益性建設，包含社會住宅跟公共設施規畫好，以及道路整體擘劃，才能提升居住品質，高房價問題便能逐步得到處理。

「高房價不是一帖藥下去就可以解決。」林右昌強調，因為牽扯層面很多，而居住正義蔡英文總統跟行政院長陳建仁都很重視，過去幾年已經推動跟有些成果，包含社會住宅，直接興建跟包租代管，只是過去3年受到疫情影響，進度慢了些，但社會住宅推動方向是正確政策，也需要繼續，未來會進一步增加跟提升。

林右昌認為，台灣社宅政策推動時間，比先進國家落後好幾十年，無法一蹴可幾，需要一步步達成跟需要時間，但近年中央、地方政府已在合作，加速推動。