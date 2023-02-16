2023竹北市燈會12日順利落幕，10天吸引40萬人次造訪，寫下歷年新高紀錄。竹北市長鄭朝方旋即為明年竹北燈會暖身，有鑑竹北為新竹縣首善之區，未來將仍將積極爭取舉辦國際性大型活動，鄭朝方近日率領市公所一級主管，北上參加由台北市主辦的台灣燈會，針對展區設施、人流管控、消防安全、指揮應變等各項考察，取經國際級經驗，可望未來引流到竹北，朝竹北超越台北目標邁進。

在主辦單位引領下，鄭朝方與團隊第1站直搗燈會心臟地帶－指揮應變中心，深入了解大型活動人流疏導、交通控制、維安應變，包含燈會現場電力供給問題、遊客突發狀況等各式緊急狀況危機處理及運作。鄭朝方表示，竹北市為科技之都，今年台灣燈會結合多項科技、現代化元素，與竹北城市DNA不謀而合，希望透過到北市考察，將來能為竹北爭取國際級活動。

竹北市長鄭朝方為明年竹北燈會暖身，前往台灣燈會考察。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

鄭朝方表示，台灣燈會的組織應變綿密而細緻，是未來舉辦大型活動的典範，而燈會燈區布展也令人驚艷，整體展區結合藝術家創作、傳統花燈藝術，也將現代光影多媒體科技完美融入燈會中。竹北市燈會明年也將規畫導入以科技互動為主的光雕秀，並結合4D科技與多媒體藝術，讓民眾感受沉浸式感官體驗，領略有別傳統的燈會模式。

考察行程中，鄭朝方特別著重與竹北相符的科技主題區，親自體驗科技互動燈區，利用手機APP掃描光標籤，探訪AR虛擬實境燈區；另外針對動線規畫、人潮分流、接駁轉運、醫護站建置，以及解決民生問題的流動式無障礙廁所設置都十分重視，可望將最好的經驗帶回竹北。