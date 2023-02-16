物價上漲，什麼都變貴，不過日前有網友在南部找到一家「隱藏版」超市，直呼是神奇的好所在，冰櫃上都是料備齊的組合包，不用苦惱要煮什麼，價格又便宜，一家三口的晚餐僅花不到100元解決，還吃得好飽。

原PO日前在臉書「爆廢公社二館」貼出4張照片，分享找到一家CP值超高的南部814超市，晚餐買了79元的客家豬肉鹹湯圓料理組合，裡面有20多粒鹹湯圓，整套備料都包好，另外多買一把20元的茼蒿，晚餐煮一大鍋全家人吃，總計費用99元，「花不到100元讓我全家三人吃好飽」。

南部814超市賣許多料備好的組合。(翻攝自爆廢公社二館)

從原PO的照片上，能看到平時超商賣的40元蛋捲冰淇淋，在814超市只賣19元，生鮮食品區的冰櫃放滿火鍋組合、雞料理組合，不用再花時間備料，其中「南瓜山藥雞湯」組合，特價後109元，南瓜蒸肉一盤只要69元，網友們看了也直呼太便宜。

文PO上網後，吸引6千名網友按讚，超過500則留言，紛紛表示「回來北部我也最想念814」、「還不用想菜、湯要怎麼煮已經配好在那邊了」、「這價錢也太佛了」。還有人分享各地的便宜超市「北部億客來也是這樣」、「花蓮的統冠超市就是這樣」、「宜蘭有喜互惠」。

南部814超市賣許多料備好的組合，且價錢便宜。(翻攝自爆廢公社二館)