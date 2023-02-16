病毒困了大家3年（2020至2022），好不容易等到解封，想去日本旅遊，卻又被貴得離譜的機票給嚇到了。譯者JC分享，他於2022年年底安排日本Long Stay，長達30天行程，竟然只花了新台幣10萬元，「而且不是窮遊喔」，支出除了機加酒，甚至可以泡湯、看展、享受下午茶。

JC透露，出發前已做好規劃，需要花費的項目大致有3個，分別為交通（3.6萬元）、住宿（3.6萬元）、吃喝及其他（3.2萬元），另外還有參觀美術館及古蹟的門票費用約2000元。

交通費用是自由行的主要開銷之一，拜匯率所賜，套票降價不少。（JC授權提供）

交通方面，機票約16000元，其他包括國人熟悉的JR PASS、地鐵、公車、新幹線等，扣掉這些，JC還有多餘的經費，用來辦SIM卡、旅平險，以及安排機場接送。

住宿方面，JC主要選擇東京日本橋茅場町，在那裡住了20晚。後來前往北陸的富山、金澤共6晚，然後名古屋3晚，最後回到東京上野住1晚，準備隔天搭Skyliner去成田機場。

他指出，住宿平均一晚1200元，而且有23晚含早餐，省下不少吃的支出。使用平台訂房，後續有現金回饋，實際金額更低。他一開始也不敢相信房價如此「親民」，但去年12月陸客還無法出國，日本飯店失去主力客源，在價格上很有空間。

因日圓便宜，實際在東京的支出，可控制在一定範圍內。（JC授權提供）

若換算成台幣，日本售價約是台灣的5至7折。（JC授權提供）

JC不諱言，日圓便宜對他的Long Stay有極大幫助，食衣住行等消費，幾乎是台灣的5至75折。JC並分享日本目前的防疫規定、現金使用狀況，「這次日本行發現，日本人的英文退步了」，他研判疫情過後人力還沒補齊，訓練也未到位，不過比手劃腳是OK的。