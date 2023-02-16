搭飛機時從機窗往外看，總能讓人讚嘆地球的美貌。不過國外2名網友的經驗可能更讓人羨慕，原來他們搭乘美國聯合航空客機時，竟幸運全程目睹SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）發射、升空的過程，讓他們讚嘆是「此生最酷畫面」、「一生就這麼一次」，影片也獲得約4000萬人次觀看，有網友大讚是「全世界最幸運的人」。

綜合澳洲新聞網「News.com.au」、英國《每日星報》（Daily Star），美國攝影記者萊姆巴赫（Nick Leimbach）去（2022）年11月26日搭乘聯合航空（United Airlines）220班機，飛機經過佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral），當時他從機窗外看去，正好目睹SpaceX火箭獵鷹9號從遠處甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射、升空。

One of the coolest things I’ve ever seen.



Aboard @United Airlines 220 flying over Cape Canaveral as a SpaceX Falcon 9 lifts off. pic.twitter.com/klSqmbfPHt — Nick Leimbach (@nleimbach) November 26, 2022

他錄下獵鷹9號發射的28秒影片並分享在推特上，他在貼文中形容是「此生看過的最酷畫面之一」，影片至今吸引超過1.6萬人按讚。

另一名帳號為「chefpinkpr」的網友似乎也目睹了同一起發射任務，他先前在TikTok分享從機艙內錄下獵鷹9號發射、升空、竄升到比飛機還高的75秒完整影片，形容「目睹了千載難逢的現象」。

影片中可聽見有人驚呼「難以置信」、「（從飛機上看到火箭發射的）機會有多大」。

這則影片吸引將近4000萬人次觀看，近600萬人按讚，有人留言，「希望你有買樂透，因為你是全世界最幸運的人。」

影片為2022年11月26日獵鷹9號（Falcon 9）發射的直播畫面。

事實上這2位網友及機上其他乘客真的很幸運，因為獵鷹9號原定當周稍早就要發射，但礙於天候因素延期。這次任務是要將太空船送往國際太空站（International Space Station, ISS），為遠征68號（Expedition 68）任務的太空人進行補給。