完成佈達交接典禮後，縣長陳福海(左7)、秘書長謝世傑(左8)與原任官(左1至6)及新任官(右1至8)合影留念。(于家麒攝)

地區多位校長今早特別趕到縣府，獻花給新任教育處長孫麗琪(左3)表示祝賀。(于家麒攝)

原任林務所長鐘立偉(左1)調任縣府觀光處城市行銷科長，期望借用他的創意把金門行銷出去。(于家麒攝)

金門縣政府人事大搬風，8位新任局處首長於今(16)日上午9點舉行聯合佈達交接典禮，其中新任教育處長孫麗琪在上任前便引起民眾關注，因為她是金門首位國小校長出任教長一職，對此，教育界與學生家長都一致看好，希望她上任後，能以其專業的教育經驗與學術背景帶來一番作為。

金門縣政府所屬機關原新任首長佈達交接典禮今早在縣府1樓多媒體簡報室舉行，由縣長陳福海主持，新任文化局長呂坤和、稅務局長陳國庭、林務所長鄭向廷、動植物防疫所長林政道、畜產試驗所長李佳發、養護工程所長胡家睿及金湖鎮戶政事務所主任蔡明輝等人，在主計處副處長賴志芳的監交下接過印信，共同宣示就職，正式走馬上任。

新任教育處長孫麗琪在接任前，消息一傳出便引起廣大民眾關注，因為她是金門首位由國小校長出任教育處長一職，外界普遍認為一路從國小老師一直做到校長的孫麗琪，擁有相當豐富的教育經驗，由她擔任教育處長一職「適才適所」，相信能為金門的教育帶來一番新的作為。

地區多位校長今早也特別趕到縣府獻花給孫麗琪表示祝賀，大家都認為孫處長做事相當認真，以前都很早到學校，看著孩子上學，也會傾聽家長的意見，做良善的溝通，是家長與孩子心中的好校長，希望她能為金門教育界帶來正向改變。

另一位眾人關注的焦點是原任林務所所長鐘立偉，今起調任縣府觀光處城市行銷科科長，陳福海致詞時表示，鐘立偉做事認真，擔任林務所長任內發揮很多創意與想法，讓金門打造增添很多漂亮的新景點，因此才想借用他的長才，發揮更多創意成功把金門行銷出去，一起為金門的觀光發展打拼。

陳福海也說，任何一個位置都是一份責任，也是一份承擔，新任的首長們只要有對金門好的想法，都可以放心大膽的去做，縣府絕對全力的支持；有任何問題縣長室的大門永遠敞開，他本人願意做各單位溝通的橋樑幫助大家解決問題，一起為更美好的金門而努力。