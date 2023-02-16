有的人天生就很有想法，不喜被人約束，認為自己的人生就該由自己掌握，別人不能插手，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、射手座、雙魚座不喜歡被人管，他們享受自由，不管做任何事情這是優先考慮的條件，因此適合從事自由業。

▍牡羊座

牡羊座個性活潑、精力旺盛又有膽識，他們不適合太死板又繁雜的內勤工作，也不大能聽命行事，如果和其他人一言不合，很容易發生爭執，他們需有一定的自主權才能不受限制，發揮特長，所以抱著夢想、充滿挑戰的創業和自由業，最能讓積極且追求成就感的他們獲得亮眼成績，在這個過程中，堅持信念，不輕言放棄，會是成功的主要關鍵。

▍射手座

射手座不喜歡受拘束，喜歡追求新事物，嚮往開心自在的過生活，他們熱衷冒險、充滿夢想，容易適應新環境，無論在什麼地方、做什麼工作，都能輕易上手，即使接觸不懂的領域，但因求知慾強，有探究的精神，很快就能跟上腳步。由於願意離開舒適圈四處遊走，最終將能找到自己喜愛的事業。

▍雙魚座

雙魚座感受力強、心思細膩，時常將工作當成藝術創作，又容易把現實想得太美好，工作不是他們的生活目標，天真浪漫的性格也導致不擅長應付職場中的制式規範，但他們脾氣好，善於融入新環境，與周圍的人打成一片，這樣的特質很適合發展心靈層面、或藝術相關的自由業，這類沒生硬規則的工作能讓雙魚座如魚得水。