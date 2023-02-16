特斯拉雖是全球電動車市場的領頭羊，但後頭追兵來勢洶洶，波克夏副董事長、巴菲特老戰友孟格（Charlie Munger）就是大陸電動車巨頭比亞迪的擁護者，他提到，當特斯拉在大陸兩度降價的時候，比亞迪是漲價的，強調他不買特斯拉，但也不做空特斯拉。

CNBC報導，波克夏一直以來都將比亞迪視為有利可圖的投資標的，早在2008年就購買約2.2億股。隨著電動車市場逐步擴大，比亞迪的股價在過去十年中翻了至少6倍，波克夏的部分股票報酬率更是超過33倍，但公司也在去年開始減持比亞迪，目前持股比例約11.87%。

孟格給予比亞迪高度稱讚，「目前比亞迪的市值比Mercedes-Benz還高，雖然不是一檔便宜的股票，但這是一家非常好的公司，創辦人王傳福非常與眾不同，除了是一位天才，更是工作狂。」

當孟格被問到更願意投資比亞迪還是特斯拉時，他也直白表示，答案非常簡單，「當特斯拉在大陸兩度降價的時候，比亞迪是調漲的，比亞迪在大陸遙遙領先特斯拉，我不買特斯拉，但也不做空特斯拉。」

對於特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）有何評價，孟格則說：「馬斯克才華洋溢且與眾不同。」去年孟格也曾稱讚特斯拉，美國已經很久沒有新的成功汽車公司，而特斯拉是美國汽車業的小奇蹟。