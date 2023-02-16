台中市長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」召集其他7縣市與台中共同合作，16日舉行啟動儀式，嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王美惠都不約而同提到盧秀燕像「桶箍」把大家集合在一起，未來大家要一起努力，讓8個縣市共榮共好。

黃敏惠說，盧市長作為「桶箍」把大家集合在一起，過去4年平台對各縣市的幫助很大，嘉義市很小，用小城市大創新但力量還是有限，過去4年因為有7縣市合作、團隊基層交流且真心真意的合作，謝謝這個平台讓嘉義市跟大家一起努力。

彰化縣長王惠美也說，感謝盧市長將8位首長聚集在一起ㄝ民選首長肩負民眾期待，透過平台用心努力，資源極大化，感謝盧市長和團隊的用心努力；雲林縣長張麗善表示，中台灣區域治理平台雲林縣是上一屆最大受惠者，期盼未來環保、農產品促銷、交通建設等，得以透過此平台得到最好的溝通。

南投縣長許淑華提到，盧市長2019年上任時，擴大中台灣區域治理平台，今年新竹市長高虹安的加入，讓治理平台推動更加順遂，8縣市人口超過700萬，為全台三分之一，希望盧市長扮演領頭羊的角色，共同讓中央聽到中台灣的心聲；苗栗縣長鍾東錦表示，各縣市首長雖來自不同黨派，但都是同一派，「為鄉親打造幸福快樂派」。

新竹市長高虹安指出，盧市長親自打電話邀請她加入，並說明此平台的成立為資源共享，經驗互動交流，因此她二話不說就加入，期盼這個平台的成立，可以成為「縣市合作的標竿」。