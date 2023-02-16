柳演錫（左）、車太鉉在《超完美狗保姆》中和8隻狗一起拍攝。（采昌提供）

柳演錫（左）想起過去與寵物犬分離的往事，忍不住淚灑記者會現場。（采昌提供）

柳演錫拍完《超完美狗保姆》後，也領養了一隻狗。（摘自IG）

韓片《超完美狗保姆》昨（15日）在首爾舉行試映記者會，曾以《菜鳥警校生》榮獲大鐘電影獎「最佳新導演」肯定的金周煥，率領雙主演柳演錫、車太鉉現身。感情豐沛的柳演錫看完片後，因為想起過去與寵物犬分離的往事，直到訪問情緒都還無法鎮定，甚至到了拍照時間，淚水依舊在眼眶打轉，趕緊向工作人員要衛生紙拭淚、收拾好情緒，他表示：「抱歉，我出道也有一段時間了，真的是第一次這樣，我自己也很驚慌。」一旁的車太鉉見狀趕緊打圓場笑喊：「這些都不是演出來的喔！」瞬間轉換了氣氛，讓所有記者莞爾一笑。

該片故事描述面臨「提早登出」危機的狗主人「民秀」，和人生本來就面臨危機的「真國」，為了替愛犬「魯尼」尋找完美保姆而展開面試，意外以「犬」為名義持續奔走的故事。2人在片中為尋找完美狗保姆，一路從首爾到濟州島，與各個狗保姆候選人展開有趣的面試。柳演錫含淚說，「電影後半段，我獨自回家後，看著魯尼原本待的地方空出來，摸著他掉下的毛，忍不住想起以前送走寵物的場面」，接著提到自己從小學開始，家裡一直都有養狗，「有時候因為生活步調的改變，就不得不送走這些毛小孩，很常太難過就會故意裝作不理睬。」

柳演錫接著分享，在拍攝《超完美狗保姆》時，並沒有養任何寵物，「雖然父母家裡還有養，但我出來住後，就沒自己再養其他寵物，因為要送走牠們太痛苦了」，不過拍完該片後，「如果有我能夠幫助的毛小孩，就應該把牠帶回來當作家人一起生活，這個想法變得更加明確了。」殺青後大概1年，他也領養了一隻狗，「這個作品給我的影響還真大呢」。

片中還有8隻狗狗共同演出，並在專家指導下安全地進行拍攝。車太鉉透露：「我以前跟馬一起拍電影《冠軍》時，感受到跟動物一起拍攝有多辛苦了，但閱讀《超完美狗保姆》劇本後，想說能否再挑戰一次，也想過狗狗會比馬更好。」柳演錫也說：「實際拍攝後，我覺得再怎麼分析劇本，再怎麼努力演都沒用，只要狗狗們搖個尾巴、向我撲過來露出微笑，就真的什麼都不做，呆呆看著牠們也能很自然地傳達出心意，所以我認為牠們才是真正的搶鏡者。尤其狗狗們的表現是毫無修飾的，也因為表情跟反應都是來真的。」

導演金周煥透露：「為了準備電影，在流浪犬收容中心進行很多調查，聽到很多讓人心痛的故事，也讓我想要向觀眾表達這種情況。」柳演錫也補充：「希望大家都能觀賞這部電影，改變對寵物狗的想法。牠們因為無可奈何的情況而被拋棄，希望這樣的情況可以愈來愈少，透過我們的電影，有找到新家人的機會，也會讓這部電影的意義變得更加重大。」《超完美狗保姆》將於3月10日在台上映。