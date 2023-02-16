一代巨星劉文正昨(15日)傳出因心肌梗塞過世，時間點在去年11月他生日前，隨後有消息指出，劉文正的友人駁斥此事，間接打臉經紀人夏玉順，今稍早夏玉順改口承認劉文正活得好好的，通話音檔曝光他一開始稱要搭機去日本，請記者長話短說，被問劉文正真實近況，他才鬆口：「非常的好」。

劉文正稍早接受《快點TV》訪問，起初略顯不耐煩，表示要去搭機，求證他是否改口，他回應：「他（劉文正）希望大家把他忘掉啦」，「他過世不過世，他都永遠不會出來的」，又問劉文正目前到底是生是死？夏玉順說劉文正先前的確因心肌梗塞一度送醫，但現在已經沒事了。

劉文正還活著！經紀人改口「人好好的」 超狂澄清2分鐘音檔全曝光

至於為何昨天冒出劉文正過世說法？夏玉順說：「昨天的時候以為心肌梗塞，後來查清楚他心肌梗塞醫好了，就這樣子」，並表示會這樣說的原因是希望不要有人再來騷擾劉文正，最近有人出價出到20億，邀劉文正去大陸開50場巡迴演唱會，但劉沒興趣。

夏玉順表示，劉文正29歲就引退，不可能到現在70歲突然想面對鏡頭唱歌，他稱已聯絡上劉文正本人，人在拉斯維加斯，身體健康狀況很好，希望從這件事後外界不要再追蹤他的近況，「讓大家永遠的懷念」，留在最美的回憶就好。然而另據洛杉磯AM1300中文廣播報導，消息來源指劉文正目前人在菲律賓，真相令外界霧裡看花。

媒體致電夏玉順逐字稿如下：

夏玉順：什麼事？長話短說我正要趕飛機去日本

記者：您好像改口說其實他（劉文正）沒有過世，是這樣嗎？

夏玉順：他希望大家把他忘掉啦！他過世不過世，他都永遠不會出來的

記者：是，那他現在到底人的狀況是生是死？因為大家...

夏玉順：非常的好，非常的好，他前面呢，心肌梗塞了一下，結果救回來了

記者：所以他現在人都狀況很好沒問題，只是希望大家忘了他？

夏玉順：對對對

記者：那為什麼昨天？

夏玉順：昨天的時候以為心肌梗塞，後來查清楚他心肌梗塞醫好了，就這樣子

記者：是是是，那所以他是說，您好像說因為商演的狀況讓他很困擾所以才發，他要您發這個消息，說他過世是這樣子嗎？

夏玉順：對，就是說他不要再有人來騷擾他，最近人家出到20億了，大陸那個要巡迴演唱50場，他為賺錢沒興趣

記者：是，可是因為他已經息影滿久了，就是做別的行業？

夏玉順：對，他29歲就息影了，總共前後9年，怎麼可能29歲不唱，70歲再唱呢？

記者：是是，那所以他現在人是在哪邊？美國嗎？

夏玉順：在拉斯維加斯

記者：那所以您已經跟他聯絡上了是不是？

夏玉順：對對對

記者：所以他本人確定是沒問題，身體都健康，已經恢復健康好好的？

夏玉順：對，那個心肌梗塞恢復了好不好，你們就轉報導吧！本來就是，讓大家永遠的懷念好不好，都留下美好的回憶好不好