響應農業永續ESG，家樂福鼓勵農友使用草生栽種及生態照顧的耕種方式，今(16)日攜手台東大學於家樂福內湖店推出第一支獲台東大學農產品生態標章認證的「台東有機蜜露鳳梨釋迦」，並陸續在其他家分店銷售，希望顧客不要再追求漂亮的果皮，應關注食物生長過程中對環境生態的保護。

記者會上由家樂福永續長蘇小真、台東大學友善環境農漁產推廣中心主任、前理工學院院長劉烱錫代表主辦單位出席之外，農委會主秘范美玲、農糧署主任秘書陳啟榮、農糧署東區分署署長徐煇妃、農糧署有機農業科科長賴明陽、台東縣政府農業處專員楊珍琪等也到現場表達支持，合作農民林詔紅、詹明揚、賴正芳、李俊儀都一同出席共襄盛舉。

推動有機農業20年的劉烱錫表示，長期以來有機釋迦農民因為粉介殼蟲而導致果皮有黑斑而深受困擾，市面少見有機商品。但家樂福將過去被當作缺點的黑斑視作蜜露印記釋迦，對有機釋迦農民堪稱是一道曙光；蘇小真永表示，家樂福自2018年推動食物轉型以來，長期鼓勵農民從事友善有機種植，並希望透過產官學的跨域合作，協助相關部門推動有機及友善生產標章，希望以通路力量帶動台灣農業一起轉型。

家樂福除有機標章以外，更加關注標章下的生態環境的檢視；蘇小真表示，除草生栽種之碳吸存量是慣行農法的2至10倍，更進一步維護了野生動物的生存環境及食物來源。這一次和台東大學共同合作推動台東大學生態標章認證的「台東有機蜜露鳳梨釋迦」上架，她指出，釋迦具有高營養價值，含有豐富維生素及礦物質、蛋白質及膳食纖維，其中維生素C是蘋果的13倍，不過，一年僅有一收，民眾如果想要吃到安心又營養的有機蜜露釋迦，一定要把握現在。

劉烱錫進一步解釋，釋迦果實的香氣濃郁、甜度高，不用藥的有機種植的釋迦容易吸引粉介殼蟲吸食在釋迦果實表面的甜美汁液，再分泌蜜露給螞蟻吃後在果皮上留下黑色的蜜露印記而賣相不佳；然而，長期慣性農法也造成生態環境破壞，為了維護釋迦園生態體系的完整性，行政院農業委員會特別補助台東大學發展台東在地生態標章，希望未來透過台東大學農產品生態標章認證推廣，讓更多人了解到蜜露印記其實對於釋迦口感沒有影響，未來也更願意嘗試並喜愛這個留有自然有機印記的「台東有機蜜露鳳梨釋迦」及更多兼顧生態與產業發展的台東有機農產品。

「台東有機蜜露鳳梨釋迦」自即日起在家樂福內湖店開賣，並會陸續在家樂福新店店、經國店、內壢店、桂林店、西屯店、安平店、鼎山店以及家樂福影響力概念店等共九家分店銷售，每顆售價145元，期待更多消費者開始用吃支持台灣農業轉型，也享受釋迦的營養美味。