民眾黨主席柯文哲雖表態參加2024總統大選，坦言以民眾黨目前實力，要當選不容易，但能決定「2024由誰當選」。對此，國民黨台北市議員游淑慧則認為現況確實是如此，因為有可能發生才敢這樣放話。但她也質疑，這樣做究竟是暗示交換還是吸引眼球？

據《聯合新聞網》報導，柯文哲坦言以現在民眾黨實力，要在2024當選不容易，但能決定由誰當選。對此，游淑慧今(16)日在臉書透露，有名民眾黨議員也曾豪氣干雲的在她旁邊說柯文哲可能不會當選，但一定有能力影響誰當選。游淑慧感嘆喊「確實」，並認為柯文哲和民眾黨的自信和嗆聲，都是可能發生的，所以才敢赤裸裸的威脅和放話。

游淑慧認為，把他們的態度翻成白話，也就是或許成事不足，但敗事一定有餘，看看敗誰的事。游淑慧質疑，這樣秀肌肉目的究竟暗示交換還是吸引眼球？游淑慧文末強調，2024誰當選是由選民決定。

針對這篇文章，許多網友回應表示「靠著有參選總統的門票，就想要左右逢源，唉！民眾黨終於讓人民了解他們存在的價值」、「國家的未來不能被搞到啥都沒有」、「關鍵少數」、「他吸綠票比較多，但前提是藍軍有沒有團結」、「重點是看看柯台北市還能拿多少票再說」。