當地村民重溫兒時回憶，也拿得氣喘吁吁。（呂妍庭攝）

現石啞鈴已成文物收藏在文物館內，但只要開放參觀時，遊客都可以來體驗，只是石頭真的太重了，挑戰成功沒幾人。（呂妍庭攝）

現石啞鈴已成文物收藏在文物館內，但只要開放參觀時，遊客都可以來體驗，只是石頭真的太重了，挑戰成功沒幾人。（呂妍庭攝）

當地村民稱是「轉大人石頭」，主要是年滿18歲男子，在成人禮時測試體力用的物品。（呂妍庭攝）

嘉義縣阿里山鄉豐山村目前仍保存一顆歷史逾70年的「石啞鈴」，據村民表示，早年村裡有不成文傳統，會要求年輕男子或青少年徒手以5根手指頭抓舉一顆重達20多公斤重的石頭，成功以單手抓起石頭離地才算「轉大人」可以娶某，為證明自己長大了，年輕人三不五時就會搬來石頭練抓舉，是當地早年極為特殊的「成年禮」。

阿里山豐山實驗教育學校後方有1間文物館，內部收藏許多傳統文物，村民簡天賞說，文物館收藏文物與豐山開發史息息相關，許多文物不乏歷史已百年以上，其中一個看似非常不起眼的石頭，當地村民稱是「轉大人石頭」，主要是年滿18歲男子在成人禮時測試體力用的物品。

簡天賞說，早年農業時代，村民因換工等因素常聚集在一起，老一輩就會派出年輕氣壯的少年來體驗抓石頭，挑戰者需把重達20多公斤，類似啞鈴的石頭，以五根手指的力量拉抬起來，只要成功讓石頭離地，就算轉大人成功，還說抓起石頭才能娶老婆，抓不起就得回家再練練，要富有趣味性的活動頗有「成年禮」味道。

簡天賞說，早年村民都十分熱衷、挑戰，像他年輕時沒事也會搬出石頭練習，證明自己長大了！隨時代轉變，啞鈴市面上輕易就能買到，加上產業型態改變，村民聚會時間少了，另類成年禮漸漸走入歷史。

現石啞鈴已成文物收藏在文物館內，但只要開放參觀時，遊客都可以來體驗，只是石頭真的太重了，挑戰成功沒幾人。