烏日林新醫院小兒科醫師賴永清指出，由於腸病毒引起的疱疹性咽峽炎與原發性的急性疱疹性齒齦口腔炎症狀相似，藉此提醒民眾2者差別，避免錯失黃金治療期。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

4歲徐姓女童日前嘴角發癢、高燒3天，後更長出紅疹，嘴巴內也冒出多顆水泡潰瘍及白點，痛到無法進食，原醫院卻表示此症狀並無特殊藥物可以治療，令家屬相當焦急，輾轉至烏日林新醫院求診才發現是急性疱疹性齒齦口腔炎合併黴漿菌感染，幸經治療成功退燒，5天後順利出院。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任、小兒科醫師賴永清指出，由於急性疱疹性齒齦口腔炎會導致嘴巴內出現水泡，很常被誤認為腸病毒（疱疹性咽峽炎），但急性疱疹性齒齦口腔炎嘴巴內的水泡非常容易破裂，呈潰瘍狀，且通常易出現於口腔前半部的齒齦與頰黏膜，與腸病毒造成咽峽炎的潰瘍多半會出現在口腔後半部不同。

賴永清說明，急性疱疹性齒齦口腔炎是孩童最常見HSV單純性疱疹原發性感染的臨床表現形式。一般較常發生於1至3歲的嬰幼兒，侵犯口腔黏膜、牙齦，在嘴角口腔周圍可見到疱疹，常有局部淋巴腺腫大，偶爾可見齒齦出血，更會引起突發性高燒、嘴痛、流口水、口臭、倦怠、畏寒或懼食、厭食等，病程大約7日。

賴永清表示，急性疱疹性齒齦口腔炎傳染途徑是透過接觸傳染，譬如接觸到感染者的皮膚傷口、唾液等等，若有不小心共用餐具或親吻小孩等，也都有可能被傳染。另，若是孩童喜歡吸指頭及咬指甲，也有可能感染至指頭，引起病毒性甲溝炎，再轉為疱疹性指頭炎。

賴永清說，雖然目前針對腸病毒引起的疱疹性咽峽炎並無特殊藥物治療，但是原發性的急性疱疹性齒齦口腔炎，有抗病毒藥物可以治療，治療黃金時間建議在發病72小時內，盡快給藥可減輕嚴重度及縮短病程；由於上述2者症狀相似，藉此提醒民眾2者差別，避免錯失黃金治療期。