該全球最大食品製造商指出，歸屬股東淨利下降至93億瑞士法郎(約合100.8億美元)，並低於分析師普遍預期的116億瑞郎。

該淨利也低於2021年的169億瑞朗，當時該集團賣出對萊雅(L'Oreal)的部分持股，獲利豐富。

雖然在去年有祭出漲價，但銷售仍只增至944億瑞郎，低於預期的950.2億瑞朗。

目前商品包裝業的大幅漲價，以反應可可、葵花籽油、小麥等各種大宗商品不斷飆升的成本。

雀巢表示，剔除了收購和匯率變動的影響，去年的本業銷售增長率為8.3%，低於原先預估的8.6%。雀巢預計今年的本業銷售為8%。

去年產品的定價上漲8.2%，推進本業銷售的成長。相較之下，銷售量僅增長0.1%。

執行長Mark Schneider承認，消費者面臨的處境非常的艱難。

「去年通膨飆升至前所未有的水準，生活成本壓力加劇，地緣政治緊張的影響在世界各地都能感受到」。

「本業成長穩固，獲利率繼續維持韌性，我們的每股基本盈餘增長強勁」。