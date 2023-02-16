桃園市議長邱奕勝姪子、桃園市長張善政青年發言人邱繼泰，明天將正式宣布參選桃園市第6選舉區立法委員，邱繼泰今於臉書發文力挺宣布參選台北市大安選區立委的羅智強，他說，羅智強在九合一大選中全力輔選的精神，他由衷敬佩，直呼「樹立了自己未來從政的標竿」。

明天即將宣布參選「桃園市第六選舉區立法委員（八德區、大溪區、中壢區12里、復興區）」的邱繼泰說，自己當過議長邱奕勝的秘書，也以青年發言人的身分打過桃園市長的選戰，從區域的角度躍升到城市的角度，這過程他看見了市政問題的多樣性。

邱繼泰表示，自己是在去年九合一大選中認識羅智強，雖然羅智強最後並沒有順利參選市長，但在過程中全力替市長張善政輔選，還有全台灣的首長、市議員以及民代等的精神，讓他由衷敬佩，也樹立了自己未來從政的標竿，「羅智強決定回大安區參選，我絕對支持到底！」。

邱繼泰說，羅智強要進入國會的原因是因為他是戰將、他是民進黨害怕的監督力量，想到戰將就會想到羅智強。國民黨大逆風的時候，羅智強捍衛馬總統始終如一、2018年他籌得的第1筆政治獻金他捐100輛公車幫韓國瑜選市長，他喊出「拒投民進黨，台大有校長」聲援管校長，為了4大公投環島台灣，以及去年九合一大選的成全，讓北台灣的選情，民進黨全軍覆沒。

邱繼泰感嘆，這陣子看到親綠節目照3餐攻擊，這原因應該很簡單，因為民進黨最不希望看到的就是立法院有羅智強，有這樣的戰將和監督力量，進入國會後只會更強，希望羅智強加油，一定支持到底。