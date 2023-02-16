本賽季的買斷市場依然熱絡，今（16）日又增添一名猛將，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在騎士已經沒有出賽空間的「愛神」洛夫（Kevin Love），將與球團達成買斷協議，這也代表著2016年的冠軍班底已全數離開騎士，象徵著一個時代的終結。

The Cleveland Cavaliers and Kevin Love are finalizing a contract buyout, sources tell me and @ByJasonLloyd.



Full details at @TheAthletic, including an Eastern Conference playoff contender expected to emerge as a suitor for Love: https://t.co/oyvrEdjsNe — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2023

最近2季洛夫已經跌出了先發陣容，本季平均出賽時間更是生涯最低的20分鐘，場均8.5分、6.8籃板當然也是職業生涯最差，賽季初洛夫因為拇指受傷缺席了好一陣子的時間，儘管三分球命中率仍維持不錯的35.4%，不過在總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）的小球體系中，洛夫並沒有獲得太多機會。

洛夫本賽季的年薪為2894萬美元，但繳出的成績與薪資不成正比，也讓他很難被交易出去，在洛夫已經沒有出賽空間的情況下，騎士也展現成人之美選擇買斷合約，洛夫只要在3月2日（美國時間3月1日）前找到新東家，就有資格能代表新球隊打季後賽。

查拉尼亞指出，戰績處在東區中段班的熱火有意網羅洛夫，「南灘大軍」在交易截止日前的動作不多，只將戴德曼（Dewayne Dedmon）及2028年次輪選秀籤送至馬刺換回現金，同樣身為大個子且具有外圍火力的洛夫，自然成為熱火積極追求的目標。