本賽季的買斷市場依然熱絡，今（16）日又增添一名猛將，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在騎士已經沒有出賽空間的「愛神」洛夫（Kevin Love），將與球團達成買斷協議，這也代表著2016年的冠軍班底已全數離開騎士，象徵著一個時代的終結。
最近2季洛夫已經跌出了先發陣容，本季平均出賽時間更是生涯最低的20分鐘，場均8.5分、6.8籃板當然也是職業生涯最差，賽季初洛夫因為拇指受傷缺席了好一陣子的時間，儘管三分球命中率仍維持不錯的35.4%，不過在總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）的小球體系中，洛夫並沒有獲得太多機會。
洛夫本賽季的年薪為2894萬美元，但繳出的成績與薪資不成正比，也讓他很難被交易出去，在洛夫已經沒有出賽空間的情況下，騎士也展現成人之美選擇買斷合約，洛夫只要在3月2日（美國時間3月1日）前找到新東家，就有資格能代表新球隊打季後賽。
查拉尼亞指出，戰績處在東區中段班的熱火有意網羅洛夫，「南灘大軍」在交易截止日前的動作不多，只將戴德曼（Dewayne Dedmon）及2028年次輪選秀籤送至馬刺換回現金，同樣身為大個子且具有外圍火力的洛夫，自然成為熱火積極追求的目標。
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