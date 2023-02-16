為響應2月21日的世界母語日，原民會今天辦理原住民族語言復振頒獎典禮，副總統賴清德致詞時表示，客家前輩鍾肇政曾說「沒有客家話就沒有客家人」，沒有原住民語語就沒有原住民，而台語的流失率為60％，客語為70％、原住民族語為90％，因此通過各式法案、計畫，支持原住民族語言復振。

行政院院長陳建仁表示，語言是讓族群文化繼續流傳的工具，母語是族群共同記憶，讓文化永續，一旦語言消失、文化也會消失，只有讓語言繼續流傳、文化才能繼續傳承，全世界有6000多個語言，其中有43％語言為瀕危、平均每2周就有一個語言消失，聯合國教科文組織因而訂定世界母語日，希望復振母語。

陳建仁提及，今天頒獎中除了原住民語言復振人士外，也包括有投入邵族語言復振的漢人蔡麗綉，也是重要推手，總統上任後重視母語傳承，保障語言發展、提高經費、成立原民研究單位，增加族語保母、幼兒園，鼓勵大家透過不同管道學習語言。

「語言是很重要的」，賴清德說，如客家前輩「鍾肇政」說過「沒有客家話就沒有客家人」，而沒有原住民語語就沒有原住民，台語流失率為60％，客語為70％、原民語為90％，總統蔡英文上任後把語言復振視為重要任務，因此通過如原住民族語言發展法、國家語發發展條例、國家語言復振計畫等，並主張「多元尊重」，希望大家一起合作。